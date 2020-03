Oroscopo Leone 29 marzo 2020. Caterina Galloni: amicizie in primo piano

Oroscopo del 29 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): amicizie in primo piano.

La Luna in Gemelli punta i riflettori sul vostro settore delle amicizie: sono in primo piano e potrete chiedere un aiuto. Non perderete la faccia, tranquilli, in fondo si tratterà solo di un consiglio.

Non esitate, dunque, perché potrebbe dare una o più idee che vi saranno utili o quanto meno vi faranno riflettere in modo diverso sulla vostra situazione. Tutto è rallentato e per quanto riguarda il lavoro potreste essere preoccupati.

Amore: in coppia, se avete ancora domande e dubbi, è il momento di chiarire con il partner. Sgombrerete il campo dagli equivoci. Soli: avete le carte in regola per conquistare, seppure a distanza.

