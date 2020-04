Oroscopo Leone 3 aprile 2020. Caterina Galloni: sostegno degli amici

Oroscopo del 3 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): sostegno degli amici.

Venere sbarca in Gemelli, sosterà fino al 7 agosto: un lungo transito che punta i riflettori sulle amicizie e in questo momento avete grande bisogno di sostegno e solidarietà. Marte e Saturno in Acquario sono opposti al vostro Sole e non è esattamente una passeggiata di piacere.

Tuttavia il buon aspetto del pianeta rosa verrà in vostro soccorso attraverso l’aiuto di un amico, vi darà una mano in modo concreto. E già da oggi, o nei prossimi giorni, un incontro online di lavoro andrà a buon fine: direte le parole giuste al momento giusto e riscuoterete successo, potrebbe emergere qualcosa di positivo. Infine, avete fascino, modi irresistibili, emanate grande calore: soli o in coppia, è un mix ideale anche negli affari di cuore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com