Oroscopo Leone 3 maggio 2020. Caterina Galloni: incertezze

Oroscopo del 3 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): incertezze.

Una relazione di lavoro o personale è confusa. Siete incerti e incapaci di distrarvi. Forse l’altro/a nei vostri confronti ha aspettative alte.

Distacco. Per oggi evitate di prendere decisioni drastiche. Pensate anche al divertimento. Non fate piani definitivi. Non è il momento giusto.

Amore: soli, rischiate di idealizzare una persona. Attenzione. In coppia: Tensioni. Voi non accettate critiche.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com