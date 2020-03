Oroscopo del 3 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): idee sbagliate.

Un’opportunità può brillare di belle promesse, delle notizie interessanti al riguardo potrebbero rivelarsi a vostro vantaggio e aggiungere una nota di allegria alla situazione. In serata, tuttavia, in generale qualcosa o qualcuno potrebbe deludervi: è probabile vi siate fatti idee sbagliate su qualcuno.

Sul fronte amore, infatti, se vi sentite attratti da una persona, vi sembra incredibilmente desiderabile, prendete in considerazione l’ipotesi che non provi le stesse emozioni. Meglio non agire impulsivamente. In coppia, è una giornata un po’ difficile ma riuscirete comunque a mantenere la calma.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com