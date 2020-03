Oroscopo Leone 30 marzo 2020. Caterina Galloni: puntare al compromesso

Oroscopo del 30 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): puntare al compromesso.

Marte sbarca in Acquario e fino al 12 maggio sosterà nel vostro settore delle relazioni: è un transito che in caso di tensioni vi invita a puntare al compromesso, cercare di andare incontro alle esigenze degli altri. Oggi e domani, il pianeta si congiunge a Saturno: potrebbe segnare una scelta da fare riguardo a un’assunzione o a un impegno di tipo sentimentale.

Ma probabilmente non saprete decidere e ad avere il giusto distacco per giudicare meglio la situazione. Ma Venere arriverà presto in vostro soccorso – venerdì entrerà in Gemelli – attraverso un amico/a che vi proporrà il suo aiuto. Amore: in coppia, l’isolamento inizia a farsi sentire e scaricate il nervosismo sul partner. Soli: al telefono o in chat, siete pregati di non avviare polemiche interminabili con una persona.

