Oroscopo Leone 31 maggio 2020. Caterina Galloni: la lentezza

Oroscopo del 31 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): la lentezza.

Non riuscendo a progredire rapidamente come vorreste potreste sentirvi frustrati. Ma alla fine non è una cosa negativa. E tempo di rallentare.

Riflettere sulle situazioni e adattarvi. Le cose potrebbero cambiare rapidamente, quando meno ve l’aspettate. E dovrete essere pronti.

Amore: in coppia, intesa, complicità, eros. Soli: siate meno esigenti. Ricordate che nemmeno voi siete perfetti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com