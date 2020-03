Oroscopo Leone 31 marzo 2020. Caterina Galloni: scoraggiati

Oroscopo del 31 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): scoraggiati.

In questo momento dovreste lasciare che a prendere il sopravvento sia l’immaginazione, concedervi una pausa – anche se lavorate da casa – vi permetterà di distogliere l’attenzione. Con l’attuale situazione di blocco, vi sentite frustrati, scoraggiati: avete bisogno di ricaricare le batterie e pensare ad altro.

La congiunzione odierna Marte-Saturno in Acquario, al vostro segno chiede maturità, senso di responsabilità e pazienza. Amore: in coppia, avete entrambi la certezza della profondità dei vostri sentimenti. Soli: siete un po’ egocentrici e non sarebbe male dare più attenzione a ciò che dice la persona che vi attrae.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com