Oroscopo Leone 4 aprile 2020. Caterina Galloni: buoni consigli

Oroscopo del 4 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): buoni consigli.

La congiunzione Marte-Saturno si conclude ma il pianeta rosso forma una dissonanza con Urano: il che potrebbe ricordare un momento difficile che avete già vissuto l’estate scorsa.

Ma attualmente avete ottime difese e potrebbe essere che una persona vi dia inoltre dei buoni consigli. Fate affidamento su questo amico o persona cara pronta a supportarvi: sicuramente sarete meno stressati.

Amore: in coppia, sapete bene come prendere il partner per fargli/le accettare qualcosa che sopporta a malapena. Soli: un incontro online potrebbe regalarvi splendide emozioni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com