Oroscopo Leone 4 marzo 2020. Caterina Galloni: un nuovo percorso

Oroscopo del 4 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): un nuovo percorso.

Le relazioni di lavoro attraversano una fase positiva e l’attuale geometria astrale vi mette in grado di chiarire con calma alcune questioni, di negoziare e di lavorare su progetti o problemi con un socio o un gruppo di persone.

Se, inoltre, avete avuto la sensazione di aver perso un’occasione per imboccare un nuovo ed entusiasmante percorso, nei prossimi giorni avrete la possibilità di farla vostra! Amore: in coppia, siete molto esigenti e per un nulla vi alterate. Inutile dire che la relazione potrebbe risentirne… Soli: desiderio intenso di aprire il cuore all’amore, provare emozioni intense e non è escluso un colpo di fulmine.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com