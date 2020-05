Oroscopo Leone 5 maggio 2020. Caterina Galloni: inflessibili

Oroscopo del 5 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): inflessibili.

Spinti a mostrare grande fermezza con una persona cara o un collaboratore. Evitate comunque di essere inflessibili. Ascoltate.

Se in un rapporto si è installato il braccio di ferro, scegliete la via della distensione. Indurendo eccessivamente il tono non otterreste niente.

Amore: in coppia, dedicate attenzione alle parole del partner. Soli:sembra che oggi nessuno sia alla vostra altezza.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com