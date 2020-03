Oroscopo Leone 5 marzo 2020. Caterina Galloni: un problema

Oroscopo del 5 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): un problema

Venere entra in Toro e si congiunge a Urano: un problema ricorrente potrebbe riemergere, seppure temporaneamente, e assillarvi. E’ probabile vi abbia già fatto vedere i cosiddetti sorci verdi ma presto risolverete.

Più precisamente quando a fine mese Marte entrerà in Acquario: a quel punto sarete in grado di sistemare la questione. Per quanto riguarda l’amore, con questo transito – se siete soli – prima di lanciarvi alla cieca, esprimere apertamente i sentimenti a un persona, sarebbe meglio adottare un approccio “aspetta e osserva”.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com