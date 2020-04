Oroscopo Leone 6 aprile 2020. Caterina Galloni: voltare pagina

Oroscopo del 6 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): voltare pagina.

In questo momento è probabile vi troviate di fronte a una scelta, a una situazione difficile ma Venere in Gemelli promette di esservi di sostegno in varie occasioni. Se dovete difendervi, non sarete soli e all’occorrenza radunando gli amici o le relazioni potrete risolvere.

In ogni caso, la dissonanza Marte-Urano vi invita a tornare su alcuni problemi che risalgono all’estate del 2019 e, forse, per voltare pagina.

Amore: in coppia, il partner sembra non sia d’accordo su alcune vostre iniziative e potreste infastidirvi: non vi sentite sostenuti. Soli: smettete di essere sospettosi: è il momento di credere alle promesse che vi ha fatto una persona.

