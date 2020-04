Oroscopo Leone 7 aprile 2020. Caterina Galloni: la collaborazione

Oroscopo del 7 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): la collaborazione.

La collaborazione è il vostro mantra della giornata, vi sarà utile a sfruttare al meglio questo martedì, anche se non sempre ne avrete voglia. Andare d’accordo è un fatto positivo, anche se significa scendere a compromesso.

Fare di testa vostra in questo momento non è una buona cosa; oltre a far arrabbiare persone per voi fondamentali, avreste tutto da perdere. E attenzione, con la scusa di fare una battuta, a dire cose spiacevoli: anche qui potrebbe esserci l’effetto boomerang.

Amore: in coppia, siete sempre più uniti, la relazione è in evoluzione. Soli: una conoscenza online vi intrigherà parecchio.

