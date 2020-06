Oroscopo Leone 7 giugno 2020. Caterina Galloni: delegare

Oroscopo del 7 giugno 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): delegare.

E’ una domenica in cui avete mille cose da fare e tutte vi sembrano importanti. Fate invece una selezione e trovate il tempo per rilassarvi.

Cercate, se potete, di delegare qualche compito così da non sentirvi stressati. Lo farete? Non è detto, visto che volete controllare tutto.

Amore: in coppia, con il partner siete un po’ troppo autoritati. Soli: grandi possibilità di incontrare l’amore!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com