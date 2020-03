Oroscopo Leone 7 marzo 2020. Caterina Galloni: occhio alle promesse

Oroscopo del 7 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): occhio alle promesse.

Il perfezionismo è nel vostro DNA ma con la congiunzione Giove-Plutone in Capricorno è ai massimi livelli! Per timore di non essere all’altezza delle situazioni, controllate e verificate tutto.

Siete pregati di non trasformare questo atteggiamento in un’ossessione anche perché il transito andrà avanti anche nei prossimi mesi.

Infine, siate consapevoli delle promesse che fate, valutate prima le vostre priorità e poi le esigenze degli altri. Amore: in coppia, i pianeti vi spingono a ragionare ed evitere alcune discussioni. Soli: non è giornata di conquiste, siete ipersensibili, emotivi e un po’ confusi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com