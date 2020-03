Oroscopo Leone 8 marzo 2020. Caterina Galloni: il successo è vostro

Oroscopo del 8 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): il successo è vostro.

La congiunzione Venere-Urano in Toro al vostro segno stimola enetusiamo, voglia di cambiamento e anche un po’ di agitazione legate al lavoro e alla reputazione. La creatività e il talento sono al top oppure può esserci una svolta in progetto e voi sarete al centro della scena!

Il successo è a portata di mano e vanno di pari passo i guadagni: in vista potrebbe esserci un aumento, un bonus. Il lato meno positivo è che il passaggio vi indurisce un pochino, rifiutate di esprimere i sentimenti o prenderne atto.

Il che è stupefacente, non è proprio da voi. Forse vi trovate di fronte a una prova oppure il lavoro vi mette sotto pressione e non avete tempo di occuparvi dei sentimenti. Se siete soli, non è un problema ma in coppia, il partner non la prende bene.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com