Oroscopo Leone 9 aprile 2020. Caterina Galloni: chiusi a riccio

Oroscopo del 9 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): chiusi a riccio.

Per il vostro segno non è un momento facile ma evitate di vedere tutto nero, di chiudervi a riccio. Prima o poi il sole tornerà a splendere! Sapete bene che la ruota della vita gira continuamente…

E’ pur vero, tuttavia, che molti Leone ora hanno la sensazione che a più riprese cada sulla loro testa qualche tegola ma nel giro di poco vi riprenderete. Amore: in coppia, ci sono dei problemi ma il partner fine di non vederli. Soli: al momento l’amore è latitante ma non dovete scoraggiarvi. Un po’ di pazienza.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com