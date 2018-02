Oroscopo Leone del 1 febbraio 2018

Oroscopo del 1 febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

dare una spiegazione ma…

Una conversazione carica di tensione e sarete messi alle corde: dovrete dare una spiegazione su una vostra decisione, anche se avevate pensato di non essere tenuti a farlo. Ma capirete che siete costretti, dovrete assolutamente rabbonire il vostro interlocutore: cosa che per il Leone non è proprio facile… Seconda decade: in programma, per la serata, c’è un invito, un appuntamento amoroso.

