Oroscopo Leone del 1 gennaio 2018

Oroscopo del 1 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

Buon Anno, Leone! Aiutati che il ciel t’aiuta, potrebbe essere il motto del vostro 2018: evitate che alcuni aspetti del carattere si ritorcano contro di voi, come ad esempio l’inflessibilità, l’eccesso di rigidità. Se, ad esempio, volete raggiungere un obbiettivo e ci sono ostacoli, varrà la pena di fare un momentaneo passo indietro e attendere il momento giusto per fare un grande balzo in avanti! Per quanto riguarda questa giornata, rendetela speciale per tutti coloro che vi circondano: vi farà un gran bene.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]