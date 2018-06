Oroscopo Leone del 1 giugno 2018

Oroscopo del 1 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

la reazione migliore è l’indifferenza…

Coraggio e determinazione continuano a essere messi a dura prova: chi vi circonda cerca di farvi uscire dai gangheri! Ma la reazione migliore, rispetto all’aggressività verbale, è l’indifferenza. Sempre che ne siate capaci, visto che in generale avete il sangue caldo… Non siete un segno che si fa mettere i piedi in testa, è noto, ma ci sono delle situazioni in cui è meglio prender tempo e trovare un compromesso.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com