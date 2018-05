Oroscopo Leone del 1 maggio 2018

Oroscopo del 1 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

una conversazione vivace…

Mercurio in Ariete è ancora un solido alleato: approfittatene per spostarvi, ottenere un appuntamento o un colloquio o, ancora, un documento. Nel corso di questa settimana, non è esclusa una conversazione vivace nel corso della quale affermerete con veemenza idee e opinioni e chi avrete di fronte reagirà… Fate in modo che non degeneri in un conflitto.

