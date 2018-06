Oroscopo Leone del 10 giugno 2018

Oroscopo del 10 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

un problema nelle relazioni…

La dissonanza Luna-Marte non sarà di vostro gradimento: il partner o un genitore potrebbero tentare di mettervi dei limiti e la cosa farvi ribollire… Probabilmente non è la prima volta che accade: da quando Marte si oppone al vostro segno, nelle relazioni c’è un problema e se non riguarda la famiglia, il partner, si tratta del lavoro. Potrebbero scoraggiarvi e la cosa, andare avanti ancora per un po’ di tempo.

