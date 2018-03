Oroscopo Leone del 10 marzo 2018

Oroscopo del 10 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

una decisione determinante…

Bei passaggi astrali indicano che la vostra volontà di agire, prendere una decisione più che determinante, che potrebbe cambiare tutto, ora è decuplicata. Urano in Ariete, fino a maggio, vi incoraggia a cambiare anche il modo di vedere la vita in generale o la vostra, in particolare. Vi spinge a fare qualcosa di diverso così da avere la sensazione di grande libertà.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]