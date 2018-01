Oroscopo Leone del 11 gennaio 2018

Oroscopo del 11 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

troppo lavoro…

Colleghi o collaboratori assenti, troppo lavoro, stufi del solito tran tran e le vacanze ancora molto lontane: non è davvero il paradiso ma voi, non siete persone che si scoraggiano, siete d’accordo? Per cui, se è vero che la stanchezza si fa sentire, vita personale o lavorativa evitate di trovare da ridire su tutto ciò che accade. Terza decade: di pessimo umore.

