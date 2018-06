Oroscopo Leone del 11 giugno 2018

Oroscopo del 11 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

tensioni e contrasti temporanei…

Settimana un po’ movimentata: mercoledì Venere entra nel vostro segno e si scontra immediatamente con Urano. Riergono tensioni e contrasti, seppure temporaneamente ma quando c’è di mezzo Urano accade che per qualche tempo non succede niente e poi, improvvisamente fa un assalto… E oggi, Mercurio cambia segno ed entra in Cancro: anche se un po’ alterato, l’istinto va seguito.

