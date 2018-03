Oroscopo Leone del 11 marzo 2018

Oroscopo del 11 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

non contate troppo su…

Possibile non riusciate a entrare in contatto con una persona importante, che dovrebbe darvi una risposta sul piano lavorativo: meglio non contarci troppo. Non otterreste ciò che volete, per cui il consiglio astrale è quello di cercare un altro sistema scavalcando la persona in questione. Ciò richiederà pazienza ma almeno non “impazzirete” chiedendovi se vi richiamerà…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]