Oroscopo Leone del 13 maggio 2018

Oroscopo del 13 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

selezionare obbiettivi e progetti…

Fino al 29 maggio, Mercurio in Toro si piazzerà nel vostro settore della carriera e della reputazione: sarete inclini a pensare o parlare di questi argomenti più del solito ed è un buon momento per promuovere il vostro lavoro, comunicare, pianificare e selezionare obbiettivi e progetti importanti. Un po’ di stress non mancherà e potreste essere nervosi e un po’ intrattabili…

