Oroscopo Leone del 13 marzo 2018

Oroscopo del 13 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

fate un piccolo sforzo per…

Come tutti i segni di Fuoco non siete tipi concilianti anzi, tutti d’un pezzo, e meno ancora in questo momento… Fate un piccolo sforzo, non ve ne pentirete. Se vi trovate di fronte a una persona che tenta di mettervi in un angolo, lasciate fare perché smetterà in breve tempo. E poi, se l’orgoglio ve lo permette, aprite il dialogo: ne avete tutto da guadagnare!

