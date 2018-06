Oroscopo Leone del 14 giugno 2018

Oroscopo del 14 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

qualcosa che dia sollievo…

Con la Luna in Cancro, la voglia oggi è quella di scappare dal solito quotidiano, desiderate qualcosa che vi dia conforto, sollievo (un massaggio rilassante sarebbe l’ideale). E’ comprensibile, data la situazione astrale ma siete pregati di non scatenare conflitti e reazioni impulsive, anche se doveste provare indignazione per un’ingiustizia.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com