Oroscopo Leone del 14 marzo 2018

Oroscopo del 14 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

una sorta di risarcimento…

La Luna in Acquario punta i riflettori sulle relazioni, i contatti e visto che è in dissonanza con Giove, nel vostro settore della casa, potrebbe essere una buona giornata per riunirvi a persone speciali. Che si tratti di amici che invitate a casa o di una riunione familiare, trascorrerete bei momenti. E se ci sono frustrazioni in altri settori, ciò potrete consideralo una sorta di risarcimento.

