Oroscopo Leone del 15 dicembre 2017

Oroscopo del 15 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

reazioni esagerate…

Marte vi spinge ad avere reazioni esagerate, prendere una decisione e mettere un muro tra voi e un’altra persona: anche se si tratta di una questione scomoda, il consiglio è quello di parlare e risolvere la situazione, senza prendere decisioni drastiche! Se c’è stato un fraintendimento, mettere le cose in chiaro farà sentire, entrambi, più tranquilli.

