Oroscopo Leone del 15 gennaio 2018

Oroscopo del 15 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

più impegno del solito ma…

Nel lavoro, tutto ciò che state facendo sembra andare bene ed è una tendenza che andrà avanti anche nei prossimi mesi. Ora tuttavia, dovete sforzarvi più del solito ma, tranquilli, può essere un’occasione d’oro per mettervi al centro della scena e rastrellare un promozione. Seconda decade: pensate che qualcuno ce l’abbia con voi, forse per una decisione sbagliata o l’avete costretto a fare qualcosa che non voleva…

