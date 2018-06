Oroscopo Leone del 15 giugno 2018

Oroscopo del 15 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

forti tensioni…

La Luna nel vostro segno attiva la dissonanza Venere-Urano e, amore o lavoro, potreste rimettere qualcosa in discussione. E probabilmente anche forti tensioni poiché la situazione scatena ansia: vorreste tanto prendere una decisione ma non sapete da che parte girarvi. Se avete una speranza, un progetto, un giorno ci credete e un’altro no.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com