Oroscopo Leone del 15 maggio 2018

Oroscopo del 15 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

Sole e Luna Nuova in Toro vi danno la possibilità di raggiungere un obbiettivo personale o lavorativo. Probabilmente non importante poiché non è coinvolto nessun pianeta lento, ma ciò non impedirà che sarete orgogliosi di voi! Nati il 23,24,25 luglio: sempre sul filo del rasoio, forse c’è una decisione difficile da prendere o da accettare?

