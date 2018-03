Oroscopo Leone del 15 marzo 2018

Oroscopo del 15 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

affascinare per…

Un pochino esagerati nel modo in cui dimostrerete al partner quanto lo amate… A volte, eccedere fa ottenere l’effetto contrario e le persone scappano. Di sicuro non è quello che volete: il vostro desiderio oggi, che si tratti di concludere un affare o conquistare un cuore, è affascinare qualcuno. Ma potrebbe trattarsi di qualcosa che avviene solo nella vostra mente e non nella realtà.

