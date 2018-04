Oroscopo Leone del 16 aprile 2018

Oroscopo del 16 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

individuare l’origine di un problema…

Preoccupazioni o altre difficoltà sono al centro della scena ma grazie al buon passaggio di Mercurio, riuscirete a individuare l’origine di un problema. Ne riparleremo ma il pianeta sarà un aiuto molto utile per capire quanto sta accadendo. Alcuni Leone, inoltre, è possibile si sentano stanchi: forse non avete tempo sufficiente per ricaricare le batterie e siete nervosi.

