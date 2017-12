Oroscopo Leone del 16 dicembre 2017

Oroscopo del 16 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

un rapporto si rafforza…

Con la Luna in Sagittario, potete mettere in conto un bel fine settimana, un rapporto nato di recente – anche d’amicizia – potrebbe rafforzarsi. Il lato B è che avrete la febbre degli acquisti e spendere più di quanto avevate previsto, in regali o altre cose utili. Terza decade: nessun ostacolo; è possibile un trasloco o un trasferimento in un posto lontano.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]