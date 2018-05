Oroscopo Leone del 16 maggio 2018

Oroscopo del 16 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

vecchie problematiche…

Marte sbarca in Acquario, rimarrà fino al 12 agosto, ed è improbabile che nel corso del transito, nei rapporti circoli la noia. In particolare con la persona amata vorrete imporvi e potrebbero scatenarsi pericolosi attriti. Per cui, regolatevi… Più in generale, in questo periodo, nei rapporti potrebbero tornare a galla vecchie problematiche ignorate e che andranno risolte definitivamente.

