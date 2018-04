Oroscopo Leone del 17 aprile 2018

Oroscopo del 17 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

la conferma di un contratto…

C’è la possibilità che abbiate la conferma di un contratto o di una proposta: grazie alla congiunzione Luna-Venere un accordo è in programma… Ma attenzione a vendere la pelle dell’orso. E la Luna in Gemelli, domani, attiverà il buon aspetto di Mercurio: non è escluso abbiate l’opportunità di evadere, allontanarvi dal solito quotidiano.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]