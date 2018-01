Oroscopo Leone del 17 gennaio 2018

Oroscopo del 17 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

la sensazione che…

Di tanto in tanto, si affaccia la sensazione che, nonostante il duro impegno, niente di ciò che fate andrà per il verso giusto. Al momento è così, non siete i Leoni baldanzosi di sempre, ma ricordate di non essere troppo severi con voi stessi: non siete i soli… Accanto a voi ci sono persone che attraversano la stesse fase, se non peggio. Pazientate, presto passerà.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]