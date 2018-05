Oroscopo Leone del 17 maggio 2018

Oroscopo del 17 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

un formidabile progresso ma…

Urano entra in Toro e affinché, al vostro segno, manifesti il lato positivo, dovrete aspettare la fine dell’anno: a quel punto nel lavoro avrete un formidabile progresso. Per il momento, potrebbe essere il contrario poiché Marte e Urano sono in dissonanza e scatenano una situazione molto instabile, per alcuni Leone è davvero critica. Ma potreste anche subire le conseguenze di una radicale riorganizzazione dell’azienda per cui lavorate.

