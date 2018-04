Oroscopo Leone del 18 aprile 2018

Oroscopo del 18 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

sicuri di voi e…

Idee e argomenti oggi non vi mancano, le conversazioni andranno sicuramente a vostro vantaggio! Cogliete al volo le occasioni che si presenteranno per esprimere le vostre idee o opinioni su un preciso argomento. Sarete sicuri di voi e ciò colpirà favorevolmente chi vi ascolta, sarà d’accordo con ciò che dite! Seconda decade: in questo momento, il lavoro è pesantuccio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]