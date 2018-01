Oroscopo Leone del 18 gennaio 2018

Oroscopo del 18 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

un incontro che…

Venere in Acquario, da oggi, si oppone al vostro Sole: vi invita a trattare il partner come merita e con il dovuto rispetto… Ma il transito, fino al 10 febbraio, può avere vari significati: ad esempio potrebbe arrivare un invito importante, potrebbe esserci una riunione familiare, o professionale, significativa. Potreste anche incontrare una persona che vi colpirà moltissimo, vi attrarrà per l’indipendenza e l’originalità.

