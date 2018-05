Oroscopo Leone del 18 maggio 2018

Oroscopo del 18 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

una bella sorpresa…

Luna e Venere in Gemelli sono in armonia con il vostro segno: una delle vostre speranze, aspettative potrebbero concretizzarsi nelle prossime ore. E’ un transito rapido ma è comunque foriero di opportunità e, spesso, di una bella sorpresa. Solo i nati dal 23 al 26 luglio si trovano in una situazione che è fonte di stress e di ansia.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com