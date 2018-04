Oroscopo Leone del 19 aprile 2018

Oroscopo del 19 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

un sogno potrebbe…

La dissonanza Luna-Nettuno, seppure per un momento, potrebbe farvi credere in un sogno impossibile. Fate in modo di proseguire, non si sa mai come potrebbe evolvere un’idea. E’ molto raro ma accade che un sogno si trasformi in realtà poiché è qualcosa più di un sogno, è un fatto premonitore… E non è escluso che oggi, abbiate una sorta di premonizione!

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]