Oroscopo Leone del 19 dicembre 2017

Oroscopo del 19 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

pronti a prendere l’iniziativa…

Entusiasti di alcune possibilità che stanno arrivando e siete pronti a prendere l’iniziativa ma, al contempo, potreste chiedervi cosa sia giusto per voi e, in futuro, cosa potrebbe comportare… Lo saprete solo andando avanti e dovete provarci, non tiratevi indietro! I vostri progetti, infatti, si realizzeranno. Prima decade: cos’è che vi rende così impazienti e nervosi?

