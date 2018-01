Oroscopo Leone del 19 gennaio 2018

Oroscopo del 19 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

molto critici…

L’umore non è dei migliori, oggi siete molto critici e tentati di incolpare chi circonda di qualsiasi problema. E’ ovvio che non è così, seppure in minima parte anche voi siete responsabili e riconoscerlo vi aiuterebbe ad andare avanti, a non fissarvi su ciò che vi preoccupa. Prima decade: probabilmente vi trovate di fronte a una scelta ma, tranquilli, nulla di spiacevole.

