Oroscopo Leone del 2 febbraio 2018

Oroscopo del 2 febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

ragionare a mente fredda…

Potrebbe esserci rivalità nei confronti di un familiare, un amico o il partner. Non è il caso di gettare benzina sul fuoco, lasciate passare due o tre giorni… Il tempo di ritrovare la calma e ragioniate a mente fredda. E’ pur vero che i pianeti al momento accentuano la gelosia, la possessività e l’immaginazione rischia di farvi credere che l’altro è cambiato: per questo, senza un reale motivo, potrebbe insinuarsi il dubbio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]