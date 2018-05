Oroscopo Leone del 2 maggio 2018

Oroscopo del 2 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

un passo avanti agli altri…

L’armonia tra Luna e Mercurio vi avvantaggia nello scambio verbale o commerciale. Capirete al volo tutto, sarete un passo avanti agli altri ma non solo, toccherete con mano che parlando con le persone care, gli amici, in qualsiasi conversazione vi troverete in posizione dominante! Soprattutto se si tratterà di difendere (senza aggressività) le vostre opinioni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]