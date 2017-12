Oroscopo Leone del 20 dicembre 2017

Oroscopo del 20 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

abitudini ormai superate…

Saturno in Capricorno, per due anni e mezzo sosterà nel vostro settore del quotidiano, la forma fisica: potrebbero esserci dei piccoli problemi ma il passaggio può anche rappresentare un ottimo momento per cambiare alcune abitudini ormai superate e dare così il meglio di voi stessi. Inoltre, è il tempo in cui porre la massima attenzione nel lavoo, negli affari e la salute.

